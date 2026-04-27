Техеран още разглеждал искането на Тръмп за преговори

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви днес, че Техеран разглежда искането на американския президент Доналд Тръмп за преговори, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на министъра в Телеграм, съобщава БТА.

Иран е предложил да прекрати контрола си върху Ормузкия проток, ако САЩ вдигнат блокадата срещу страната и сложат край на войната, съобщиха двама регионални представители, предаде по-рано Асошиейтед прес. Това предложение би отложило преговорите за ядрената програма на Ислямската република за по-късна дата.

Пред репортери в Русия Арагчи заяви, че Тръмп е поискал преговори, тъй като САЩ не са постигнали нито една от целите си.

По-рано Тръмп отмени пътуването до Исламабад на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за преговори за прекратяване на конфликта и заяви, че Иран може да му се обади, ако иска да преговаря.

Изглежда малко вероятно Тръмп да приеме предложението на Иран, което беше предадено на американците от Пакистан и което би оставило нерешени разногласията, довели до започването на войната между САЩ и Израел на 28 февруари.

Освен това дори при наличието на крехкото примирие САЩ и Иран остават в остър конфликт за контрола над Ормузкия проток. Американската блокада на протока има за цел да попречи на Иран да продава петрола си, лишавайки го от жизненоважни приходи, като същевременно потенциално създава ситуация, в която Техеран ще трябва да спре производството си, защото няма къде да го съхранява.

Тръмп твърди, че една от основните причини, заради които е влязъл във война, е да попречи на Иран да разработва ядрени оръжия.

Ислямската република настоява, че програмата ѝ е с мирни цели, но САЩ искат да премахнат запасите на Техеран от високообогатен уран, който би могъл да бъде използван за създаването на атомна бомба, ако Иран реши да се сдобие с подобно оръжие.