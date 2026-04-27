Мелания иска главата на Джими Кимъл, казал, че изглежда като жена, която очаква да стане вдовица

Мелания Тръмп наруши мълчанието си по повод последното скандално изказване на комика Джими Кимъл.

„Омразната и агресивна реторика на Кимъл има за цел да разделя нашата страна. Монологът му за моето семейство не е комедия – думите му са разрушителни и задълбочават политическата болест в Америка", написа първата дама в социалната мрежа X в понеделник сутринта, пише "Дейли мейл".

„Хора като Кимъл не бива да имат възможност всяка вечер да влизат в домовете ни и да разпространяват омраза", добави тя. „Като страхливец Кимъл се крие зад ABC, защото знае, че телевизията ще го защитава. Достатъчно е достатъчно. Време е ABC да заеме позиция. Колко още пъти ръководството на медията ще толерира недопустимото му поведение за сметка на обществото?", завърши Мелания Тръмп.

Повод за реакцията ѝ станаха думи на Кимъл, който заяви, че тя изглежда като "expectant widow" (expect - очаквам, предвиждам, копнея; в случая очакваща да стане вдовица - б.р) само дни преди да прозвучат изстрели по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

В четвъртък комикът представи пародия на традиционното събитие, посветено на журналистиката и набирането на средства за стипендии, в която нарече Мелания „надяваща се да стане вдовица".

„Нашата първа дама Мелания е тук. Вижте я – толкова е красива. Госпожо Тръмп, сияете като "expectant widow", каза Кимъл, след което се пошегува и с рождения ѝ ден: „Знаете ли, тя има рожден ден в неделя. Ще го отпразнува у дома, както винаги – гледайки през прозореца и шепнейки: 'Какво направих?'"

Пародията бе излъчена само дни преди инцидента в събота вечерта във Вашингтон, когато по време на същото събитие избухна стрелба. Президентът Доналд Тръмп присъстваше лично – за първи път, докато е на поста.

Шегите на Кимъл предизвикаха сериозна негативна реакция онлайн. Лари О'Конър, редактор в консервативното издание Townhall, го определи като „пречупен човек" и отправи критика към Disney, собственик на ABC. Други потребители го обвиниха в открита омраза към Тръмп, като някои определиха изказванията му като „болни" и „безвкусни", а трети дори го нарекоха „зъл".

Политическият коментатор Линк Лорън също осъди думите на Кимъл, като заяви, че подобни изказвания подхранват разделението в обществото и добави, че реакцията на медиите след инцидента изглежда лицемерна.

Междувременно, по време на самата вечеря в хотел „Вашингтон Хилтън", ситуацията бързо ескалира, след като се чули силни шумове и агенти на Сикрет сървис нахлули в залата. Присъстващите – сред които водещи журналисти, холивудски знаменитости и членове на кабинета, включително министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио – изпаднали в паника и потърсили укритие.

Инцидентът се случва в същия хотел, където през 1981 г. бе прострелян президентът Роналд Рейгън – паралел, който не остава незабелязан.

Президентът и първата дама бързо са изведени на безопасно място. По-късно става ясно, че заподозреният стрелец – 31-годишният Коул Томас Алън – е успял да премине през охраната, но е бил неутрализиран от органите на реда.

Само два часа по-късно Доналд Тръмп се обърна към нацията: „Когато имаш влияние, те атакуват", заяви той. „Смята се, че извършителят е действал сам. Няма да позволим на никого да превземе обществото ни."

По време на инцидента е ранен агент на Сикрет сървис, но се очаква той да се възстанови. Президентът уточни, че агентът е бил прострелян от много близко разстояние, но бронежилетката е спасила живота му.

Белият дом съобщи, че вечерята ще бъде пренасрочена в рамките на 30 дни и обеща събитието да бъде „по-мащабно и по-добро".

Засега обаче Вашингтон остава в състояние на повишена тревога след поредния опит за посегателство срещу живота на президента.