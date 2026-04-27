Силяновска със стрели към ЕС за двойни стандарти. И добави за Радев: Ще бъде успешен премиер

Начинът, по който НАТО прилага своите стандарти, трябва да се случва и в ЕС по отношение на критериите от Копенхаген, заяви президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска, която присъства на учението „Блясък 26" на военния полигон в Криволак.

„Днес сме свидетели, не само ние, но и нашите гости, че когато си оценяван според конкретни високи стандарти, не може да има импровизации (...) Моето послание е (че) това, което НАТО прави със стандартите (си), Европейският съюз трябва да го прави с критериите от Копенхаген. Ако сме оценявани според изпълнението на критериите от Копенхаген, мисля, че ще получим различни оценки. Впрочем, ако не се спазват високи стандарти, ако се въвеждат двойни стандарти и ако оценката не е според изпълнението на стандартите, а според изискванията и нуждите на съседите, имаме сериозен проблем със спазването им", заяви тя.

Силяновска допълни, че „не е лошо стандартите да се отнасят до всички възможни институции, включително и за ЕС".

„В крайна сметка не е случайно, че в рамките на НАТО сме високопрофилирани, въпреки че (Северна Македония) сме малка държава. Иска ми се, ако сме подчинени на стандарти, които важат за всички, да докажем и нашата съвместимост с европейските политически системи и със стандартите на ЕС", заяви още тя.

В отговор на въпрос дали след изборите в България са осъществени „някакви контакти" и „очаква ли някаква промяна", след като с най-висок резултат е формацията на Румен Радев, с когото тя е имала няколко срещи, Силяновска отговори, че познава добре Радев като президент и е убедена, че „ще бъде успешен премиер", а в проведения разговор след изборите в България са изразили желанието си да разговарят.

„Мисля, че само той може автентично да отговори какво можем да направим по-нататък. Но фактът, че (в България) вече ще има стабилно правителство, зад което стои огромно мнозинство от гражданите, показва, че наистина има шанс да разговаряме с някой легитимен представител на гражданите (в България). Беше много по-трудно да се разговаря с нестабилни правителства", заяви Силяновска.