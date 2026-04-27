Откриха мъртъв още един топ мениджър след риболов в р. Волга

Висшият мениджър Сергей Лойтер е открит мъртъв в Светлоярския район на Волгоградска област, пише v1.ru. Тялото му е намерено сред група изчезнали рибари, които са излезли с малка моторна лодка в река Волга по време на силна буря.

Сред изчезналите е бил и тъстът на Лойтер – известният волгоградски бизнесмен и предприемач Александър Назаров. На 24 април сутринта четиримата са отишли за риба в района на село Громки. Около обяд същия ден на брега на Волга е открито тялото на един от тях. По информация на V1.RU това е Игор Прохоров – жител на Светлоярския район и личен шофьор на бизнесмена.

По първоначални данни по тялото му са установени травми по главата. Предполага се, че при връщането си лодката е попаднала в инцидент – възможно е да се е преобърнала или да се е ударила в нещо. Източникът уточнява, че въпреки че Назаров притежавал две яхти, групата е използвала малка рибарска лодка от типа „Астраханка".

На 25 април са открити още две тела. Според информация на V1.RU едното е на 42-годишния Сергей Лойтер – ръководител на подразделението за изкуствен интелект, рекламни технологии и оптимизация за търсачки в Yango Group. Тялото му предстои да бъде транспортирано в Москва, като към момента не са обявени подробности за погребението.

По данни от профила му в LinkedIn Лойтер е заемал поста търговски директор в Yandex в периода 2022–2024 г. През май 2024 г. преминава в международното подразделение на компанията – Yango, където работи до последно.

Съдбата на Александър Назаров остава неизвестна. Спасителните екипи продължават издирването му.