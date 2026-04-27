Най-малко четирима загинаха, а 73 бяха ранени при сражения между Афганистан и Пакистан

Боеве по пакистанско-афганистанската граница доведоха до жертви и от двете страни – в Афганистан при пакистански удари загинаха четирима души, а 70 бяха ранени, а в Пакистан трима цивилни бяха ранени при стрелба. Всичко това бележи ново изостряне на конфликта въпреки сключеното наскоро примирие, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В Афганистан поне четирима души загинаха, а 70 души – сред които и деца – бяха ранени днес при пакистански ракетни удари в източната гранична провинция Кунар, съобщи местен представител пред афганистанския сайт „Толо нюз“. Сред ранените има и студенти.

В Пакистан поне трима цивилни бяха ранени при престрелки в пакистанския регион Южен Вазиристан. Говорител на пакистанските гранични сили определиха случилото се там като най-сериозния сблъсък от началото на примирието преди повече от месец.

Вчера пакистанските сили застреляха дете близо до т.нар. Приятелска порта (граничен пункт между Афганистан и Пакистан) в района на афганистанския пограничен град Спин Болдак в южната провинция Кандахар, съобщиха журналисти от „Толо нюз“. Впоследствие сили на талибаните са атакували пакистанските войски в Спин Болдак, което е предизвикало новата вълна сражения.

Напрежението между Афганистан и Пакистан се засилваше многократно през изминалата година. То бе придружено от въоръжени сблъсъци както по границата, така и в градските райони.

През февруари Пакистан заяви, че се намира в състояние на открита война с Афганистан.

В дипломатическите усилия за намаляване на напрежението се включи и Китай. Двете воюващи страни определиха поредния кръг преговори в китайския град Урумчи бяха като конструктивен и насочен към цялостно уреждане на конфликта. В посредничеството се включиха и Саудитска Арабия, Катар и Турция.

Пакистан и Афганистан се бяха договорили за кратко примирие в края на свещения месец Рамазан.

Исламабад обвинява Кабул, че подкрепя групировката „Техрик-е-Талибан Пакистан“ (ТТП, пакистанските талибани) – твърдение, което Афганистан отрича.

Според доклад на ООН Исламабад не е предоставил доказателства, че талибанските власти стоят зад атентатите на ТТП на пакистанска земя.