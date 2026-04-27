Макрон: Ще преговарям с Иран, за да се разреши проблема с цените на горивата от първоизточника

Френският президент Еманюел Макрон обеща да преговаря с иранските власти, за да "разреши проблема със скока на цените на горивата от първоизточника" и за да се опита да договори отварянето на Ормузкия проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Причината за проблема е установената блокада на Ормузкия проток. Именно заради това трябва да се справим с проблема от първоизточника, за да може обстановката да се нормализира", заяви френският президент по време на посещение в Андора.

Макрон посочи, че веднага след края на посещението си в Андора "ще разговаря с иранските власти", като ще се опита да убеди всички заинтересовани страни в близките дни.

"Важно е да може да се възстанови корабоплаването и в двете посоки, за да може доставките на природен газ, нефт, торове и стоките да преминават през протока, тъй като това оказва влияние върху световната икономика", допълни Еманюел Макрон.

Относно въздействието на войната в Близкия изток върху цените на горивата във Франция френският президент посочи, че правителството прави "всичко по силите си", като увери, че държавата е "на страната" на френските граждани, засегнати от покачващите се цени.

Въпросът за повторното отваряне на Ормузкия проток, който е от стратегическо значение за износа на горива от Персийския залив, е в основата на напрежението между Вашингтон и Техеран на фона на сключеното нестабилно мирно споразумение между двете държави, отбелязва АФП.

Същевременно френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви днес, че Иран трябва да направи „съществени отстъпки“ в мирните преговори с цел да се сложи край на войната в Близкия изток.

„Няма да има трайно решение на тази криза, ако иранският режим не се съгласи на съществени отстъпки и на радикална промяна в позицията си“, каза той по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН.