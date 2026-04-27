Обявиха "Руска ЛГБТ мрежа" за екстремистка организация

Санктпетербургският градски съд обяви за екстермистка организация междурегионалното движение "Руска ЛГБТ мрежа" и забрани дейността ѝ в Русия, посочи в изявление пресслужбата на местните съдилища, цитирана от ТАСС и БТА.

"Санктпетербургският градски съд разгледа административния иск на Главното управление на Министерството на правосъдието на Русия за Санкт Петербург и Ленинградска област срещу общественото движение "Руска ЛГБТ мрежа" за признаването му за екстремистка организация и за забрана на дейността му на територията на Русия. Съдът удовлетвори иска на административния ищец", се казва в изявлението.