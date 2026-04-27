„Евровизия" издирва изгубени ранни записи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Организаторът на конкурса „Евровизия" започна издирването на липсващи архивни записи от две от най-ранните му издания, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Европейският съюз за радио и телевизия съобщи, че не разполага с пълни записи от първия конкурс през 1956 г. в Лугано, Швейцария, нито от изданието през 1964 г. в Копенхаген, Дания.

Националните радио- и телевизионни оператори, които отговарят за излъчването, също не са успели да открият пълните записи.

„Сега сме на лов за тях, където и да се крият по света. Дори и най-краткият клип може да помогне за връщането към живот на тези исторически предавания", се посочва в изявлението, направено от Европейския съюз за радио и телевизия.

Организацията казва, че липсващите кадри могат да се намират в частни колекции, рядко изследвани архиви на телевизионни оператори, стари филмови ленти или дори забравени на таваните на фенове или техните потомци.

От конкурса през 1956 г. в архивите на швейцарската радио- и телевизионна асоциация SRG SSR е запазен само запис на победителката от Швейцария Лис Асия.

Междувременно финландската радио- и телевизионна компания Yle е открила в архивите си запис на 16-годишната победителка от Италия Джилиола Чинкуети на конкурса през 1964 г. в Копенхаген.

Тази година Европейският съюз за радио и телевизия отбелязва 70-годишнината на песенния конкурса

С изключение на 2020 г., когато събитието беше отменено заради пандемията от КОВИД-19, конкурсът се провежда всяка година и е смятан за най-големият музикален спектакъл на живо в света.

Според Европейския съюз за радио и телевизия изданието от 2025 г. е привлякло аудитория от 166 милиона зрители. Следващият конкурс ще се проведе във Виена, като големият финал ще бъде на 16 май.