Миньори обявиха гладна стачка в Анкара заради неизплатени заплати

Турски миньори отново обявиха гладна стачка в Анкара, за да поискат закъснелите си заплати, предаде Франс прес. От седмица миньорите, които пристигнаха от съседната провинция Ескишехир, където работят в мина за лигнитни въглища, захранваща топлоцентрала, настояват напразно да бъдат приети от Министерството на енергетиката.

В понеделник, на осмия ден от гладната им стачка, те отново бяха блокирани в парк и напръскани със сълзотворен газ. Двама души от Независимия синдикат на миньорите, включително неговият президент Гьокай Закир, са арестувани, съобщиха от организацията им в профила им в социалната мрежа Екс.

В крайна сметка работниците легнаха на асфалта до каските си с надпис „Борба за хляб“. Причината е, че от шест месеца те не са получавали възнаграждение за своя труд. Групата от стачкуващи пристигна в Анкара на 20 април, след като извървя 180 км за девет дена, за да изрази своето несъгласие.

Компанията, която пое мината и електроцентралата през 2022 г., е съкратила или пуснала в неплатен отпуск стотици служители, а неизплатените заплати и обезщетения са се натрупали, без да е намерено решение, обясниха от синдиката. Тази ситуация предизвиква силно обществено възмущение в страната, където въглищата осигуряват една трета от производството на електроенергия според данни на Министерството на енергетиката.

Недоволството, свързано със съдбата на миньорите произтича и от факта те се притекоха на помощ в най-силно пострадалия от земетресението регион през 2023 г., отбелязва агенцията.