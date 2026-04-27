ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Тръмп поиска уволнението на Джими Кимъл заради шегата му към Мелания

2172
Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска уволнението на телевизионния водещ Джими Кимъл заради негова шега, отправена срещу първата дама Мелания Тръмп, предадоха световните агенции.

"Нещата стигнаха наистина прекалено далеч. Джими Кимъл трябва незабавно да бъде изгонен от "Дисни" и от Ей Би Си", написа президентът в социалната си мрежа. 

Той разкритикува думите на Кимъл, който в емисията си миналата седмица, заяви, че първата дама на САЩ "грее като бъдеща вдовица", пише БТА.

Това беше изречено преди стрелбата по време на журналистическа гала вечеря, на която бяха Тръмп, съпругата му, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и 2600 гости. Белият дом дефинира тази стрелба като трета атака срещу президента.

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

