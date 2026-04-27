Задържаха мъж за трафик на наркотици за близо 1 млн. евро в Гърция

Мъж беше задържан в Гърция за трафик на наркотици на стойност близо един милион евро, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА.

Според полицейско съобщение мъжът, който е чуждестранен гражданин, е спрян късно в неделя на път близо до град Егио в цеверната част на полуостров Пелопонес. При претърсване на управлявания от него автомобил са открити 32,2 килограма марихуана.

От полицията уточняват, че наркотикът може да бъде пласиран за сумата между 484 260 и 968 520 евро в зависимост от цената, която бъде определена от дилърите.

Задържаният, чиято националност не се обявява, е обвинен в трафик и пласиране на наркотици. Автомобилът е конфискуван.