Белият дом: Тръмп е обсъдил ново иранско предложение за прекратяване на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил днес с водещите си съветници по националната сигурност ново иранско предложение за прекратяване на войната с Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Левит не изрази мнение относно предложението, според което Ормузкият проток ще бъде отворен, а иранската ядрена програма ще бъде обсъдена на по-късен етап. Левит обаче припомни, че линиите, очертани от Тръмп, си останат същите. Тръмп иска протокът на бъде отворен и Иран да предаде обогатения си уран на САЩ.

Левит каза, че журналистите ще научат директно от Тръмп становището му по въпроса с предложението на Иран, пише БТА.