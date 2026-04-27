ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22745188 www.24chasa.bg

Белият дом: Тръмп е обсъдил ново иранско предложение за прекратяване на войната

Карълайн Лийвит, говорителка на предизборния щаб на Тръмп. СНИМКА: инстаграм/@karolineleavitt

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил днес с водещите си съветници по националната сигурност ново иранско предложение за прекратяване на войната с Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Левит не изрази мнение относно предложението, според което Ормузкият проток ще бъде отворен, а иранската ядрена програма ще бъде обсъдена на по-късен етап. Левит обаче припомни, че линиите, очертани от Тръмп, си останат същите. Тръмп иска протокът на бъде отворен и Иран да предаде обогатения си уран на САЩ.

Левит каза, че журналистите ще научат директно от Тръмп становището му по въпроса с предложението на Иран, пише БТА.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

