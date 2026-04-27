Премиерът на Малта свика предсрочни избори

Робърт Абела Снимка: Инстаграм/ robertabela.mt

В Малта ще бъдат произведени предсрочни парламентарни избори на 30 май, обяви днес премиерът Робърт Абела, като свика изборите една година преди изтичането на настоящия му петгодишен мандат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В телевизионно обръщение Абела заяви, че предвид очакванията следващите месеци да бъдат "решаващи" на фона на международната обстановка, а Малта се нуждае от правителство, което да се фокусира изцяло върху стабилността.

"Само това правителство може да продължи да осигурява стабилността, от която страната се нуждае", каза той, като подчерта, че страната е добре подготвена финансово и че може да гарантира стабилност на цените на енергията.

Правителството на неговата Лейбъристка партия разполага с комфортно мнозинство в малтийския парламент, а социологическите проучвания сочат, че е напът да спечели с лекота рекорден четвърти пореден мандат.

Икономиката на Малта е сред най-стабилните в Европа, с бюджетен дефицит от 2,2% от БВП, държавен дълг от 46%, ниска инфлация и липса на реална безработица, като страната се нуждае от внос на чуждестранни работници за много сектори.

Въпреки това, бяха изразени опасения, че настоящият конфликт в Близкия изток може да доведе до скок на инфлацията в страна, която разчита на внос, а също и да засегне туризма, тъй като цените на авиационното гориво се повишават.

Спекулациите за предсрочни избори се засилваха от седмици, като премиерът намекваше за свикването на такива по време на няколко свои изяви напоследък.

Главният опонент на Абела ще бъде Алекс Борг, който беше избран за лидер на центристката Националистическа партия само преди няколко месеца.

Само тези две партии са били представени в малтийския парламент от 1966 г. Лейбъристката партия в момента разполага с 55 % от местата в законодателното събрание, което представлява рекордна преднина пред съперниците ѝ от Националистическата партия в страна, където разликите в мандатите традиционно са били много по-малки.

Избирателната активност в Малта обикновено е около 90 %, отбелязва Ройтерс.

Четете още

Още от Европа

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)