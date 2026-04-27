Стрелецът от гала вечерята е обвинен в опит за убийство на Тръмп

Стрелецът от гала вечерята на Асоциацията на журналистите от Белия дом, на която присъстваха Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, беше обвинен в опит за убийство на президента на САЩ, предадоха световните агенции.

Нападението беше извършено в събота вечерта в хотел "Хилтън" във Вашингтон. Стрелецът не влезе в балната зала, в която беше Тръмп, а откри огън пред нея. Заради стрелбата бяха евакуирани гостите на шикозното събитие. На него присъстваха 2600 души. Стрелецът беше арестуван незабавно, а лидери от цял свят осъдиха случилото се.

Нападателят, идентифициран като Коул Томас Алъс, се яви в съда днес. Той е представляван от адвокати от Федералната служба за обществена защита и седеше до тях съда, облечен в синя затворническа униформа, пише БТА.

Срещу него са повдигнати и обвинения за транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси между щати, както и за използване на оръжие по време на престъпление, при което се прибягва до сила. Обвиняемият не направи изявление относно обвиненията.

Прокурорите не са разкрили на този етап мотивите на нападателя, но в съобщение, прегледано от Асошиейтед прес, за което властите твърдят, че е изпратено от Алън до членове на семейството му минути преди атаката, той се е нарекъл „приятелски федерален убиец“, направил е многократни препратки към републиканския президент, без да го назовава по име, и е намекнал за недоволство от редица действия на администрацията на Тръмп.

Разследващите разглеждат тези текстове, заедно със следа от публикации в социалните мрежи и интервюта с членове на семейството, като едни от най-ясните доказателства за мисленето на заподозрения и възможните му мотиви.

Смята се, че 31-годишният Алън е пътувал с влак от Калифорния до Чикаго, а след това до Вашингтон, където се е настанил като гост в хотела, в който беше гала вечерята.