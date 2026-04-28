Пияни свински сърца с гъби

Най-малко 29 души бяха убити при нападение в Нигерия, "Ислямска държава" пое отговорност

252
Бойци от "Ислямска държава" Снимка: Архив

Въоръжени нападатели убиха най-малко 29 души при атака в селище в нигерийския щат Адамава, съобщи днес регионалният губернатор, цитиран от Ройтерс.

Нападателите са нахлули в селището късно снощи и са извършили хаотична стрелба, която е продължила няколко часа, убивайки жители и разрушавайки имущество, съобщиха местните лидери.

Губернаторът Ахмаду Умару Финитри потвърди броя на жертвите по време на посещение в село Гюаку в региона Гомби, където изказа съболезнования на семействата на убитите и нарече случилото се “трагично и неприемливо”. 

Той заяви, че щатското правителство работи със службите за сигурност, за да предотврати бъдещи атаки и да възстанови нормалността, предаде БТА.

Мотивите зад нападението все още не са установени. 

Тази вечер групировката “Ислямска държава” пое отговорност за атаката.

През последните години щата Адамава в Североизточна Нигерия беше цел и на няколко атаки на бойците на “Боко Харам”, което допринесе „за нарастваща несигурност в селските общности в региона“.

 

