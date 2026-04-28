Готвят нови обвинения за стрелеца от медийното събитие с участието на Тръмп

Прокурорът на американския окръг Колумбия Жанин Пиро днес заяви пред журналисти, че ще бъдат повдигнати допълнителни обвинения на мъжа, който откри стрелба по време на гала вечеря, на която присъстваше и президентът Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Междувременно Белият дом започна да преразглежда протоколите за сигурност след третия сериозен инцидент, свързан със сигурността на Тръмп за по-малко от две години, предаде БТА.

Началникът на администрацията на Тръмп Сюзи Уайлс ще се срещне с ръководители на Сикрет Сървис и Министерството по вътрешна сигурност, за да обсъдят осигуряването на сигурността по време на големи събития с участието на американския президент, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит. Тя добави, че се обмислят промени в осигуряването на безопасността.

Левит каза още, че се обсъжда дали президентът и вицепрезидентът трябва да присъстват на едни и същи събития и добави, че разговорите за линията на наследяване на президентския пост са били водени преди инцидента с гала вечерята в събота.

През юли 2024 г. куршум одраска Тръмп по ухото по време на събитие от предизборната му кампания в Пенсилвания. Два месеца по-късно агенти на Сикрет Сървис забелязаха въоръжен мъж да се крие в храсти на няколкостотин метра от мястото, където американският президент играеше голф във Флорида.

Оттогава сигурността на Тръмп е затегната, а пред него се слага бронирано стъкло, когато говори на външни събития.