В Мексико хванаха висш ръководител на картела "Халиско - Ново поколение"

Флорес беше смятан за предполагаем наследник на Немесио Осегера (на снимката) КАДЪР: Ютуб/Mexico News Daily TV

Мексиканските спецчасти  в западния щат Наярит арестуваха Аудиас Флорес, известен като “Градинарят” (Ел Харадинеро) - един от топ ръководителите на мощния наркокартел “Халиско - Ново поколение”, съобщи министърът по сигурността Омар Гарсия Харфуч, цитиран от Ройтерс. 

Флорес - регионален командир, контролиращ дейността на групировката по мексиканското тихоокеанско крайбрежие - беше смятан за предполагаем наследник на Немесио Осегера с прозвище “Ел Менчо”, който ръководеше картела и бе убит при операция на службите за сигурност през февруари, предаде БТА.

“Той (Флорес) имаше издадена заповед за арест в Мексико и е издирван от американските власти за екстрадиция”, написа Харфуч в социалната мрежа Екс. “Американското правителство предложи награда от 5 млн. долара за залавянето му”, добави министърът. 

 

