Четирима души са убити при израелски удари в Южен Ливан вчера

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливанското Министерство на здравеопазването снощи съобщи, че при израелски атаки, извършени вчера в южната част на страната са били убити четирима души, включително една жена, и са ранени 51, сред които и три деца, въпреки споразумението за спиране на огъня между Израел и “Хизбула”, предаде Франс прес.

Според данни на АФП, базирани на информация на Министерството на здравеопазването, израелските удари са убили най-малко 40 души в Ливан, откакто крехкото примирие влезе в сила на 17 април, предаде БТА.

“Общият брой убити граждани от началото на военната ескалация на 2 март достигна 2521 души, ранените са 7804”, написа Министерството в публикация в социалната мрежа Екс, цитирана от ТАСС.