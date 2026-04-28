Две силни експлозии бяха чути край летището в столицата на Мали

Две силни експлозии бяха чути снощи близо до летището в предградията на Бамако - столицата на Мали, където джихадисти, заедно със сепаратисти извършиха мащабни атаки в събота, насочени срещу стратегически позиции на управляващата хунта, предаде Франс прес.

Впоследствие ситуацията се успокои, съобщи кореспондент на АФП.

До момента източникът на експлозиите не е установен, отбелязва агенцията.

Малко преди взривовете конвой от пикапи и камиони за транспортиране на войници се отправи с висока скорост към летището. В района бе забелязан да лети и военен самолет.

В събота районът Сену стана арена на интензивни сражения между армията на Мали и джихадистите от Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите (Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin, JMIM), свързана с Ал Каида, съюзени с туарегското движение за независимост "Фронт за освобождение на Азауад".

Военен хеликоптер на армията е нанесъл въздушни удари в района, пише БТА.

Мали - обширна държава в региона на Сахел - е обхваната от конфликти и джихадистко насилие от 2012 г. насам.

Военната хунта в Мали се намира в критична и безпрецедентна ситуация след преврата през 2020 г. Министърът на отбраната Садио Камара беше убит, а генерал Асими Гоита - лидер на хунтата, не е бил виждан и не е излизал в публичното пространство от началото на военните действия в събота сутринта.