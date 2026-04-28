ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

14 станаха жертвите на влаковата катастрофа в Индо...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22745454 www.24chasa.bg

Поне 7 жертви след удар между два влака в Индонезия

Железопътните катастрофи в Индонезия са често явление заради остарялата железопътна мрежа. СНИМКА: Pixabay

Два влака се сблъскаха на гара край индонезийската столица снощи, при което загинаха най-малко седем души, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Рани са 81 дущи, съобщи говорителката на държавната железопътна компания КАИ Анна Пурба. Двама души все още са затиснати в най-силно засегнатия вагон, утончиха властите. 

Влак, пътуващ на дълга дистанция, се блъсна снощи в последния вагон на крайградски влак, който е бил спрял на гара Бекаси Тимур, на около 25 км от столицата Джакарта. Засегнатият вагон е бил предназначен само за жени – често срещана практика за предотвратяване на тормоз.

Няма пострадали сред 240-те пътници в задната композиция, съобщиха властите. 

Полицията разследва причините за сблъсъка, каза пред журналисти началникът на местното управление Асеп Еди Сухери.

Кадри, излъчени по местната телевизия, и клипове в социалните мрежи показват пътници в паника на гарата, както и десетки хора, стичащи се за новини за техните близки. 

Държавната железопътна компания се извини на клиентите си за инцидента, пише БТА.

Железопътните катастрофи в Индонезия са често явление заради остарялата железопътна мрежа. През януари 2024 г. Два влака се сблъскаха в провинция Западна Ява, при което загинаха четирима души. 

 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)