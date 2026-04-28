Иракският шиитски алианс номинира Али аз Зайди за министър-председател на страната

Иракският президент Низар Амеди покани снощи Зайди да сформира ново правителство. СНИМКА: РОЙТЕРС

Координационната рамка - алиансът на шиитските фракции в иракския парламент - снощи обяви Али аз Зайди за своя номинация за поста министър-председател, заяви формацията в изявление, цитирано от Ройтерс. 

Иракският президент Низар Амеди покани снощи Зайди да сформира ново правителство, заявиха шиитски депутати пред Ройтерс. 

Четиридесетгодишният Зайди е иракски мултимилионер с интереси, простиращи се в няколко сектора, включително банково дело и доставки по най-голямата иракска програма за хранителни кошници, която обслужва милиони хора.

Съгласно иракската конституция Зайди има 30 дни, за да сформира кабинет и да го представи пред парламента за одобрение, пише БТА.

Съгласно системата за споделяне на властта, разработена, за да се избегне конфликт на религиозна основа, иракският президент е кюрд, премиерът е шиит, а председателят на парламента - сунит. 

 

