Ангела Меркел похарчила 65 000 евро от държавния бюджет за гримьор и фризьор

Бившата германска канцлерка Ангела Меркел е изразходвала около 65 000 евро от държавния бюджет за фризьорски и гримьорски услуги. Данните са публикувани на сайта на пресслужбата на Бундестага.

Според информацията, за периода от 1 юли 2024 г. до 31 март 2026 г. разходите за тези услуги достигат точно 64 677 евро. В същия интервал Меркел е осъществила и девет пътувания, за които са похарчени над 10 000 евро.

От своя страна, бившият канцлер Олаф Шолц е направил четири пътувания, чиято стойност надхвърля 6000 евро.

Допълнително, от Бундестага посочват, че общите разходи за офис оборудване на Меркел и Шолц след 6 май 2025 г. са достигнали значителни суми – 473 000 евро през втората половина на 2024 г., 1,4 милиона евро през 2025 г. и още 408 000 евро само за първото тримесечие на 2026 г.

По-рано Меркел коментира и темата за равенството между половете, като подчерта, че в германската политика все още има сериозен дисбаланс, при който мъжете са значително по-добре представени.