УНИЦЕФ: Афганистан може да загуби над 25 000 учителки и здравни работнички до 2030 г.

Има опасност Афганистан да загуби над 25 000 жени учителки и здравни работнички до 2030 г., ако налаганите от управлението на талибаните ограничения в страната върху образованието на момичетата и трудовите права на жените не бъдат премахнати, предупреди в нов доклад УНИЦЕФ, цитиран от Ройтерс.

Талибаните забраниха на жените да работят в повечето обществени сектори и ограничиха момичетата да получават образование само до навършване на 12 г., предаде БТА.

Според доклада тези ограничения вече са повлияли на най-малко един милион момичета - брой, който се очаква да се удвои до 2030 г., ако нищо не се промени.

УНИЦЕФ призова талибаните да отменят забраната, наложена след връщането им на власт в политиката през 2021 г.

Докладът “Цената на бездействието по отношение на образованието на момичетата и участието на жените в работната сила в Афганистан“ на УНИЦЕФ установява бърз спад на квалифицираните жени, навлизащи в секторите на образованието и здравеопазването.

До 20 000 учителки и 5400 здравни работнички могат да бъдат загубени до 2030 г, сочи докладът, който оценява, че това са били около 20% от работната сила в Афганистан през 2021 г. До 9600 здравни работнички могат да бъдат загубени до 2035 г., се посочва в доклада.

“Афганистан не може да си позволи да губи бъдещи учители, медицински сестри, лекари, акушерки и социални работници”, заяви изпълнителната директорка на УНИФЕЦ Катрин Ръсел. “Това ще бъде реалността, ако момичетата продължат да бъдат изключвани от образование”, добави тя.