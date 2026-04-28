Зеленски: Условието за присъединяване на Украйна към ЕС трябва да е част от мирно споразумение с Русия

Украинският президент Володимир Зеленски гледа на приемането на страната му в Европейския съюз като ключова част от мирно споразумение в прекратяване на войната с Русия, предаде ДПА.

Във видео обръщение снощи той посочи “възстановяването на нашата страна след войната” като предварително условие за ”истински мир в Европа”.

Зеленски освен това каза, че границите и суверенитетът на Украйна трябва да бъдат зачитани, а на страната му трябва да бъдат дадени гаранции за сигурност, предаде БТА.

Украинският президент припомни, че руската инвазия през февруари 2022 г. беше предшествана от окупацията на Кримския полуостров в Южна Украйна.

По-рано вчера германският канцлер Фридрих Мерц нарече по-голямата интеграция на Украйна в ЕС “важна основа” за прекратяване на войната на Русия.

В същото време обаче Мерц не изключи напълно възможността Украйна да се откаже от територия.

Световната банка оцени необходимите финансови средства за възстановяване на опустошената от войната страна на около 500 млрд. евро.

Киев вече получи около 150 млрд. евро от чуждестранни дарители от началото на войната, основно за финансиране на бюджета си.

Миналата седмица страните членки на ЕС отвориха пътя и за изплащане на допълнителни 90 млрд. евро чрез заем.