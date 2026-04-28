Тайван прати военни заради два китайски кораба близо до островите Пенху

Тайван забеляза два китайски военни кораба във водите край островите Пенху в Тайванския проток и изпрати свои военноморски и военновъздушни сили, за да ги наблюдават, съобщи Министерството на отбраната в Тайпе, цитирано от Ройтерс.

Китай, който гледа на демократично управлявания Тайван като на част от собствената си територия, изпраща военни кораби и самолети във водите и небето около острова почти всеки ден, предаде БТА.

Въпреки че тайванското Министерство на отбраната предлага ежедневни актуализации за местоположенията на китайските военни самолети, то рядко дава подробности за това къде действат китайските военни кораби, обикновено само когато открие самолетоносачи, както се случи миналата седмица.

Миналия понеделник Министерството заяви, че китайски разрушител и фрегата са влезли във водите югозападно от островите Пенху, където са разположени много от тайванските военноморски и военновъздушни бази и намиращи се в близост до тайванския проток.

Тайванската армия “следи отблизо формированието и реагира по подходящ начин, използвайки военноморски и военновъздушни сили“, добави Министерството, без да дава подробности.

То показа и цветни снимки на двата кораба, заснети от въздуха, но не посочи точното им местоположение.

Министерството на отбраната на Китай до момента не е коментирало тайванските твърдения.

По-рано този месец то заяви, че редовните китайски военни дейности около Тайван са “напълно оправдани и разумни” и че всяко напрежение е по вина на правителството на Тайван.