14 станаха жертвите на влаковата катастрофа в Индо...

Въоръжени нападатели отвлякоха 23 деца от сиропиталище в Нигерия

23 деца бяха отвлечени в Нигерия, а по-късно 15 от тях - спасени. СНИМКА: Пиксабей

Въоръжени нападатели атакуваха сиропиталище в централната част на Северна Нигерия и отвлякоха 23 ученици, съобщиха снощи местните власти, цитирани от Асошиейтед прес. По-късно 15 от тях бяха спасени.

Нападението е извършено в изолиран район на Локджа, главния град на щата Коги, се казва в изявление на щатския комисар Кингсли Феми Фануо.

Съоръжението е работило нелегално, уточни той.

Нито една групировка до момента не е поела отговорност за нападението, предаде БТА.

В изявлението на властите не се уточнява възрастта на отвлеченито деца, но се предполага, че те са на възраст до 12 г.

“Текат интензивни операции по осигуряването на безопасното връщане на осемте жертви и залавяне на извършителите”, каза Фануо.

Отвличането на ученици се превърна в ключов фактор за несигурност в най-населената африканска държава. Анализатори казват, че въоръжените банди виждат училищата и учениците като „стратегически“ цели за привличане на внимание.

Нигерия се бори със сложна кризисна ситуация в сферата на сигурността, особено в северната част на страната, където въоръжен бунт тлее вече повече от десетилетие.

Четете още

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)