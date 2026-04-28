14 станаха жертвите на влаковата катастрофа в Индонезия

Спасителите приключиха с изваждането на жертвите от повреден вагон на влак, потвърждавайки, че при катастрофата в покрайнините на индонезийската столица Джакарта са загинали 14 души, всичките жени, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.

Катастрофата стана, когато междуградски влак се блъсна в задния вагон на друг влак на гара "Бекаси Тимур" в покрайнините на Джакарта. Спрелият вагон е бил предназначен само за жени, като мярка за предотвратяване на тормоза.

Общо 84 ранени бяха откарани в болници за лечение, заяви Боби Расидин, изпълнителен директор на държавната железопътна компания на Индонезия. Телата на загиналите бяха откарани в болница за по-нататъшна идентификация.

Спасителните екипи приключиха евакуацията на всички жертви от останките на влака. "Няма други жертви", заяви Мохамад Шафии, ръководител на Националната агенция за търсене и спасяване.

Полицията разследва причината за инцидента, заяви пред репортери на мястото на събитието шефът на полицията в Джакарта Асеп Еди Сухери.

Индонезийското министерство на транспорта заяви в писмена декларация, че властите смятат, че инцидентът е започнал, когато пътнически влак се е сблъскал с аварирало такси близо до гарата. Това накарало персонала да спре влак, който бил ударен минути по-късно от междуградския влак.