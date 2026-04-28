След стрелбата срещу Тръмп искат бързо изграждане на балната зала в Белия дом

Два дни след стрелбата по време на вечеря, на която присъства американския президент Доналд Тръмп, конгресмени от Републиканската партия настояха да бъдат приети законови мерки, които да ускорят изграждането на балната зала в Белия дом, предаде Ройтерс.

Републиканците обосноваха ускоряването на законодателния процес със съображенията за сигурност за американския президент.

Председателят на бюджетната комисия в Сената Линдзи Греъм и двама други републикански конгресмени изготвиха законопроект за финансирането на строежа на залата, който в момента е в ход и се финансира с публични средства, пише БТА.

"Бих желал законопроектът да бъде гласуван възможно най-скоро, за да може да се постигне най-бързо това, от което Америка има нужда – сигурно място, където президентът и други да могат да се срещат, да се забавляват и да прекарват приятно времето си, без да излагат нацията на риск", посочи Греъм пред репортери, като допълни, че под балната зала ще има много "военни съоръжения", включително и пристройка на Сикрет Сървис.

"Никога не съм изпитвал чувство на заплаха, подобно на това, което усещаме днес", подчерта сенаторът.

От общо 400 милиона долара, които ще бъдат необходими за строежа на залата, 332 милиона долара ще бъдат публични средства, които ще бъдат осигурени чрез "митнически такси" върху вносни стоки. Греъм допълни, че частните дарения биха могли да бъдат използвани, за да "се купи порцелан и други подобни неща".

Първоначално Тръмп беше посочил, че разходите за изграждането на залата ще бъдат осигурени изцяло чрез частни дарения, припомня Ройтерс.

Тръмп вече събори историческото Източно крило на Белия дом, за да започне изграждането на огромната бална зала, в която ще могат да бъдат поканени общо 1000 гости.

Сенаторът Линдзи Греъм настоя да бъде приет отделен законопроект за финансирането на балната зала, но ако той не бъде гласуван в Конгреса, републиканците не изключват възможността да заложат средствата от 400 милиона долара в друг законопроект, който да бъде гласуван по процедура, заобикаляща необходимата подкрепа на демократите в Сената.