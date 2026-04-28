В Австрия започва дело за планирана атака срещу концерт на Тейлър Суифт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Австрия днес започва съдебен процес, в рамките на който ще бъде разгледана терористичната заплаха, довела до отмяната на няколко концерта на суперзвездата Тейлър Суифт във Виена преди две години, предадоха Ройтерс и ДПА.

Австриец от северномакедонски произход на 21-годишна възраст ще бъде съден в Регионалния съд на Винер Нойщат. Заподозреният е идентифициран като Беран А., отбелязва Ройтерс. Той беше арестуван на 7 август 2024 г., ден преди първия от трите планирани концерта на американската певица в австрийската столица.

Поддръжникът на терористичната групировка „Ислямска държава" е обвинен в планиране на масово клане пред концертната зала. Според адвоката му той ще се признае за виновен по основните обвинения.

Втори 21-годишен младеж също е обвинен в терористични престъпления, пише БТА.

Според прокуратурата двамата, заедно с трети заподозрян, който в момента е в арест в Саудитска Арабия, са сформирали терористична клетка, готова да нанесе удар по всяко време.

Според властите вторият обвиняем не е участвал в плана за атака срещу концерта на Суифт.

И трите концерта, насрочени за 8-10 август 2024 г. на стадион „Ернст Хапел", бяха отменени от организатора като предпазна мярка след ареста на заподозрения, за голямо разочарование на феновете.

По това време Тейлър Суифт беше на шестото си голямо турне Eras Tour.

През лятото на 2024 г. певицата изнесе няколко концерта в Европа, включително във Великобритания, Италия, Полша и Германия.