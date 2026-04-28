Кимъл отвърна на Тръмп и Мелания: Исках да кажа, че имат голяма разлика в годините

Водещият на късно вечерно шоу по американската телевизия Ей Би Си Джими Кимъл защити шега, в която нарече Мелания Тръмп „очакваща вдовица" само дни преди стрелбата по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

Първата дама определи коментара на Кимъл, излъчен миналия четвъртък, като „пълен с омраза и насилие", а Белият дом призова телевизията да уволни комика.

Три дни по-късно въоръжен мъж откри огън по време на същото събитие във Вашингтон, окръг Колумбия, на което присъстваха Доналд Тръмп и съпругата му Мелания. Властите съобщиха, че нападението може да е било насочено към членове на администрацията на Тръмп.

Кимъл заяви, че първоначалната шега е била „леко заяждане" относно 23-годишната разлика във възрастта между президента и съпругата му.

„Нашата първа дама, Мелания, е тук. Погледнете я – толкова красива. Г-жо Тръмп, сияете като очакваща вдовица", каза той по време на скеча в четвъртък вечер.

В първия си монолог в предаването „Джими Кимъл Лайв!" след стрелбата, комикът обясни, че шегата е била „много леко заяждане за това, че той (президентът Тръмп) е почти на 80 години, а тя е по-млада от мен".

„Това в никакъв случай не беше призив към убийство и те го знаят. От години съм много открит в позицията си срещу насилието с оръжие", добави той.

„Съгласен съм, че езикът, изпълнен с омраза и насилие, е нещо, което трябва да отхвърлим. Мисля, че добро начало е разговор със съпруга ви по този въпрос", каза още Кимъл.

В понеделник Мелания написа в публикация в X, че „хора като Кимъл не трябва да имат възможността да влизат в домовете ни всяка вечер, за да разпространяват омраза".

„Монологът му за моето семейство не е комедия – думите му са разрушителни и задълбочават политическата болест в Америка... Колко пъти ръководството на Ей Би Си ще позволява това недопустимо поведение за сметка на нашето общество", добави тя.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също заяви, че оценява факта, че много хора са „възмутени" от думите на Кимъл и ги определи като „призив към насилие" в публикация в "Трут Соушъл" в понеделник следобед.

„Това е нещо, което преминава всякакви граници. Джими Кимъл трябва незабавно да бъде уволнен от Дисни и Ей Би Си", добави той.

След стрелбата в социалните мрежи се появи отново клип от шегата му от четвъртък, което предизвика вълна от критики. Някои обвиняват комика, че насърчава политическо насилие, а редица консервативни потребители призоваха той да бъде свален от ефир.

Тръмп и Мелания бяха евакуирани невредими от галавечерята в събота вечер, след като въоръжен мъж откри огън близо до контролно-пропускателен пункт на събитието, проведено в хотел „Вашингтон Хилтън". Тръмп каза пред репортери, че вечерята е била „доста травмиращо преживяване" за съпругата му.

Заподозреният, 31-годишният Коул Томас Алън, е бил повален от агенти близо до стълбище, водещо към балната зала, където се е провеждало събитието с участието на стотици журналисти, официални лица и публични личности.

Алън се яви в съда в понеделник, където беше обвинен в опит за убийство на президента инцидента. Засега не е направил изявление по обвиненията.