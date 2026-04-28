Над 200 евакуирани и коли под вода заради наводнения в Южен Китай

Наводнения, причинени от обилни валежи, заляха автомобили и доведоха до евакуацията на повече от 200 жители в южния китайски град Цинчжоу, предаде Асошиейтед прес, като се позовава на местни медии.

Спасителни екипи са използвали надуваеми лодки, за да евакуират жителите, блокирани в домовете си в Цинчжоу в автономния район Гуанси-Чжуан.

Властите в Цинчжоу съобщиха, че метеорологичната станция в града е регистрирала валежи от над 270 милиметра за едно денонощие, което е най-голямото количество валежи, регистрирано в рамките на един ден за месец април. Според метеоролози такъв тип интензивни валежи в крайбрежните райони на Южен Китай обикновено се наблюдава след началото на летния мусон в средата или края на май, пише БТА.

Днес сутринта учебните занятия в градските училища бяха възобновени, а движението по пътищата протичаше нормално на повечето места, съобщи медия, управлявана от китайските служби за справяне с извънредни ситуации.