Започна историческото посещение на крал Чарлз III и Камила във Вашингтон (Снимки)

Започна кралската визита на крал Чарлз III и съпругата му Камила в Съединените щати. Тя се движи по наситена и внимателно планирана програма, чиято цел е да укрепи т.нар. „специални отношения" между двете страни в момент на политическо напрежение, пише "Дейли Мейл".

Първият ден от държавното посещение завърши с пищно градинско парти в британското посолство във Вашингтон, на което присъстваха около 650 гости. Сред тях имаше политици, обществени фигури, представители на благотворителни организации и известни личности от спорта. Събитието бе символичен жест за сближаване между Великобритания и САЩ. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания в градината на Белия домс крал Чарлз III и съпругата му Камила СНИМКА: Ройтерс

Кралската двойка пристигна по-рано през деня в авиобаза „Андрюс", където бе посрещната с военни почести, музика и официална церемония. След това те бяха транспортирани с кортеж до Белия дом, където ги очакваха президентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп. Срещата премина в топла атмосфера, с размяна на любезности и кратък разговор на чай в Зелената стая, далеч от медиите.

Любопитен детайл от началото на визитата разкри и професионален четец по устни – специалист, който анализира движенията на устните, за да възпроизведе казаното при липса на звук. Според интерпретацията на експертката Никола Хиклинг, по време на първоначалната среща на Южната морава на Белия дом Доналд Тръмп е споменал за скорошния си инцидент със стрелба, а Чарлз III е изразил известен дискомфорт от ситуацията. Стрелбата се случи в събота по време на официалната вечеря на кореспондентите във Вашингтон, когато въоръжен нападател открива огън и предизвиква паника сред присъстващите. Инцидентът доведе до засилени мерки за сигурност в града.

По време на визитата Чарлз и Камила разгледаха и обновен кошер в градината на Белия дом, оформен като миниатюрна версия на сградата, както и времева капсула, създадена по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ. В нея те поставиха възпоменателна монета, изработена от Кралския монетен двор, послание от краля и есета на ученици от Вашингтон. Капсулата ще бъде положена край Вашингтонския монумент и ще бъде отворена след 250 години. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания напът към чаената церемония с крал Чарлз III и съпругата му Камила СНИМКА: Ройтерс

Вечерта продължи с традиционното градинско парти, на което гостите бяха почерпени с хиляди ръчно приготвени сандвичи – със шотландска сьомга, печено говеждо, яйца с майонеза и краставици, както и класически британски сконове. Сред присъстващите бяха олимпийският състезател Том Дейли и футболистката Есме Морган, както и влиятелни американски политици като Тед Круз и Нанси Пелоси.

В рамките на деня кралица Камила се срещна и с представители на организации, борещи се с домашното насилие и експлоатацията на деца, като подчерта значението на тяхната работа и необходимостта от обществено внимание към тези проблеми.

Визитата се провежда на фона на повишени мерки за сигурност след скорошния инцидент по време на официалната вечеря във Вашингтон в събота. Въпреки това, програмата продължава по план, като се очаква кулминацията да бъде официална държавна вечеря в Белия дом, посещение в Ню Йорк и историческо обръщение на краля пред Конгреса на САЩ.

Очаква се в речта си Чарлз III да подчертае, че въпреки различията през годините, Великобритания и САЩ винаги са намирали начин да работят заедно, демонстрирайки устойчивостта на съюза в условията на глобална несигурност.