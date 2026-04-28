Трима души бяха убити при украинска атака с дронове в Белгородска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души бяха убити при украинска атака с дронове в руската Белгородска област, граничеща с Украйна, съобщи губернаторът на областта Вячеслав Гладков, цитиран от Франс прес.

"Трима души бяха убити при атаки с дронове на украинските въоръжени сили", написа Гладков в социалното приложение Телеграм, като уточни, че други трима са били ранени.

Дроновете са атакували автомобил в село Вознесеновка, като са убили един мъж, както и друго превозно средство в село Бобрава, където са загинали мъж и жена, допълва губернаторът, цитиран от БТА.

По-рано днес избухна пожар в рафинерията в южния руски град Туапсе, след като украински дрон атакува съоръжението, съобщиха местни власти.