В ООН притеснени, че Турция ще ползва закони за борба с тероризма срещу правозащитници

Специални докладчици на ООН изразяват сериозни опасения по отношение на използването на закони за борба с тероризма за съдебен тормоз и криминализиране на защитници на правата на човека и адвокати в Турция, съобщава сайтът „Търкиш миниит“, позовавайки се на Стокхолмския център за свобода.

В писмо, изпратено до турското правителство на 23 февруари 2026 г., но публикувано наскоро, докладчиците отбелязват, че властите са повдигнали обвинения за членство в терористична организация и финансиране на тероризъм срещу правозащитници и адвокати като според тях конкретната цел е турската Асоциация за правата на човека (İHD).

Посочва се случай с представителя на Асоциацията за правата на човека Хатидже Онаран, която е обвинена през 2024 г. в „нарушаване на закона срещу финансиране на тероризма“, след като е изпратила малки суми пари за бедни и болни затворници, предаде БТА.

Докладчиците отбелязват и още четири случая с представители на същата организация, обвинени за участие в терористична организация. Впоследствие един от обвинените е бил оправдан на съдебно заседание през януари тази година.

Друг представител на Асоциацията за правата на човека Исмаил Бойраз е бил разследван по обвинение за участие в незаконно събиране след като е участвал в протест на учителски синдикат.

Посочва се и случай с адвоката Сабри Гюнджен, за когото се твърди, че е бил нападнат от полицията по време на среща със свой клиент.

Докладчиците изразяват безпокойство относно определената от тях като „очевидна злоупотреба“ от страна на Турция със законите срещу финансирането на тероризма в случая с Онаран. Според тях предоставянето на малки суми пари за подпомагане на основните нужди на болни и финансово слаби затворници съобразно правилата на затвора и под надзора на затворническата администрация, не е финансиране на тероризъм съгласно международното право. Онаран, която се лекува от онкологично заболяване, беше освободена през февруари 2025 г., след като присъдата ѝ беше отложена за шест месеца по здравословни причини.

Докладчиците смятат, че предполагаемите произволни задържания и нарушения на съответните процедури представляват сериозни нарушения на Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), особено по отношение на правото на свобода, сигурност, справедлив процес и свобода на сдружаване и събирания.

С последвало след писмото изявление от 31 март докладчиците предупреждават, че турското законодателство за борба с тероризма се използва за криминализиране на законовата защита на правата и ограничаване на основните свободи.

Докладчиците призовават турските власти да предоставят подробна информация по конкретните случаи, включително и как наказателното преследване в страната спазва международното право по отношение на правата на човека, както и какви мерки се предприемат, за да се гарантира, че адвокатите и защитниците на правата на човека могат да работят безопасно.

Те настояват и за преглед на закона за борба с тероризма и призовават за временни мерки за спиране на продължаващите нарушения и подвеждане под отговорност при всяко докладвано малтретиране.

Писмото е подписано от специалните докладчици на ООН за защитниците на правата на човека, за мирни събирания и сдружавания, за физическо и психическо здраве, за независимост на съдии и адвокати, за защита на правата и свободите при борба срещу тероризма.