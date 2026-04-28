Трима заразени с лептоспироза на гръцкия остров Закинтос, един е починал

Три случая на заразени с лептоспироза пациенти са регистрирани на гръцкия остров Закинтос, в Йонийско море, съобщава телевизия „Антена“.

Един от пациентите, на 74 години, е починал след лечение в болница. Другите двама пациенти са на 21 и на 34 години, като единият вече е излекуван, а другият се лекува вън от опасност в болница, пише БТА.

Лептоспирозата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии от рода лептоспира. Най-често се предава чрез контакт с вода, почва или храна, замърсени с урината на заразени животни, особено гризачи. Хората могат да се заразят, ако бактериите попаднат в тялото през наранена кожа или лигавица (очи, нос, уста). Симптомите на заболяването включват висока температура, главоболие, мускулни болки, умора, повръщане и в по-тежки случаи са засегнати черния дроб и бъбреците. Ако не се лекува навреме, лептоспирозата може да има сериозни последици за здравето и дори да доведе до смърт.

От Националната организация за обществено здраве (ЕОДИ) отбелязват, че няма епидемиологична връзка между трите случая, тъй като заразените са от три различни района на острова, не са роднини и не работят на едно място.

От ЕОДИ отбелязват, че на острова по принцип се наблюдава по-голяма честота на случаи на заразени с лептоспироза хора. На Закинтос е изпратен екип от ексепрти, които да следят ситуацията и да определят мерки за ограничаване на заразното заболяване.

В края на март на острова е имало дъждове и локални наводнения, които благоприятстват развитието и разпространението на бактерии от рода лептоспира (Leptospira).