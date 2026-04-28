На 28 април Политбюро на ЦК на ККП свика среща за анализ на текущата икономическа ситуация и икономическата работа. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин председателства срещата, съобщи КМГ.

От началото на тази година ЦК на партията засили цялостното ръководство на икономическата работа, всички сектори в регионите разчитат на интегрираните мерки. Основните показатели са по-добри от очакваното и демонстрират силна устойчивост и динамика.

В същото време се наблюдават редица трудности и предизвикателства, а икономическата стабилност трябва да бъде допълнително укрепена. Необходимо е да се засили увереността и да се работи по-усилено и с по-конкретни мерки в областта на икономиката.

На срещата се отбеляза, че трябва да се работи за стабилност и напредък, интегрирано развитие и сигурност, решително да се задълбочат реформите и отварянето, да се насърчи научната и технологичната самостоятелност, независимостта на индустриалната верига, прецизното и ефективното прилагане на по-активна фискална политика и умерено облекчена парична политика. Също така трябва да се продължи с отварянето на вътрешното търсене, да се оптимизира предлагането, а фокусът на работа да бъде върху стабилните заетост, предприятия, пазари и очаквания, за да се засили вътрешната динамика.