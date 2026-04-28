Ще изплатят възнагражденията на протестиращите миньори в Турция

Турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи увери днес, че възнагражденията на миньорите, които обявиха гладна стачка и от дни протестират в Анкара заради закъснелите си заплати, ще бъдат изплатени, съобщи в. „Биргюн“. Той коментира и използването на полицейска сила по време на протестите, казвайки в защита на униформените, че е „имало маргинални групи“.

Групата от стачкуващи пристигна в Анкара на 20 април, след като извървя 180 км за девет дни. Причината – работниците не са получавали своите заплати от шест месеца. Във вчерашния, осми ден от гладната стачка, миньорите легнаха на асфалта с жълти каски и голи до кръста. По време на протестите обаче се стигна до използване на сълзотворен газ, както и до ареста на двама души от техния синдикат.

Днес в. „Биргюн“ цитира информация, в която се позовава на разговор между турския вътрешен министър и журналист. Според нея Мустафа Чифтчи е провел разговор с концесионера на мината Сабахаттин Йълдъз, в който той го е уверил, че тази сутрин неизплатената част от възнагражденията на миньорите ще постъпи по сметките им.

В същото време вътрешният министър е обяснил полицейската намеса с наличието на провокатори на протеста. Той е получил информация за действията им от Окръжната дирекция на полицията в Анкара, според която към протеста са се присъединили маргинални групи, чиито действия са били незаконни. Разпореждането на турския вътрешен министър е било провокаторите да бъдат отделени, а към миньорите да бъде предприет възможно най-внимателен подход.