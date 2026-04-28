Иран: Готови сме да споделим отбранителните си възможности с азиатските ни партньори

Иран е готов да сподели отбранителните си възможности с "независими държави, особено с членовете на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС)", заяви заместник-министърът на отбраната Реза Талаи-Ник, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Иран воюваше със САЩ и Израел от края на февруари до началото на април, като през този период изпрати вълни от дронове и ракети към американски бази в региона, както и към израелски обекти. Иранската противовъздушна отбрана периодично сваляше американски въздушни цели над своето въздушно пространство, предимно дронове.

"Готови сме да споделим опита от поражението на Америка с другите членове на организацията", заяви Реза Талаи-Ник по време на среща на министрите на отбраната на ШОС, проведена в столицата на Киргизстан.

САЩ вече не са в състояние "да диктуват политиката си" на други страни, добави заместник-министърът на отбраната на Иран, цитиран от Франс прес.

Вашингтон трябва да се откаже от "незаконните си и ирационални изисквания", подчерта той.

Иранският официален представител наскоро проведе разговори с руски и беларуски военни, като Москва и Минск подчертаха волята си да продължат сътрудничеството с Техеран. Войната е в застой след обявеното по-рано този месец прекратяване на огъня, но и усилията за разрешаване на двумесечния конфликт са в застой, отбелязва БТА.