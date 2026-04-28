Китай създава най-голямата интегрирана мрежа за морска безопасност в света

Китай е изградил най-всеобхватната инфраструктура за морска безопасност и поддръжка в света, създавайки цялостна мрежа за навигационна помощ, обхващаща крайбрежните пристанища и морските коридори, съобщи Министерството на транспорта, предаде КМГ.

През първото тримесечие на тази година крайбрежните и вътрешните пристанища на Китай са обслужили 8,11 милиона кораба и 4,795 милиарда тона товари, което е увеличение с 6,57 на сто и 21,72 на сто спрямо същия период на миналата година.

Зад тази натоварена корабна мрежа стои обширна система за поддръжка. "Услугите за морска безопасност и поддръжка осигуряват техническа подкрепа за дейностите по вода чрез пространствена географска информация, навигационни средства, комуникации и наблюдение на околната среда. Това гарантира безопасността на корабите, подобрява ефективността на корабоплаването и подкрепя развитието на морската икономика", обясни служител от Администрацията за морска безопасност към Министерството на транспорта.