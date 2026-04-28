Продължаващите размирици в Близкия изток засилват напрежението в глобалните енергийни доставки, което оказва сериозно въздействие върху стабилността на международните производствени вериги и веригите за доставки. Чуждестранните медии единодушно отбелязват, че стабилността и устойчивостта на китайското развитие позволяват на света да усети дивидентите от сигурността на китайското развитие, съобщава КМГ.

"Файненшъл Таймс" и "Ройтерс" посочват, че в настоящата ситуация все повече чуждестранни правителства и предприятия осъзнават, че колкото по-тясно са свързани с китайската верига за доставки, толкова по-безопасно става за тях. Нестабилната обстановка кара чуждестранните предприятия в Китай да бъдат още по-убедени, че Китай е място, което трудно може да бъде заменено.

Медии като "Блумбърг" и "Ройтерс" съобщават, че от началото на войната китайският пазар на ценни книжа се представя по-добре от глобалните си конкуренти и благодарение на изключителната си устойчивост се превръща в „безопасно пристанище" за глобалните активи.