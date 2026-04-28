Разходка в Националната ботаническа градина на Китай

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще разгледаме Националната ботаническа градина на Китай, която се намира в подножието на Сишан (Западните хълмове) в Пекин и включва южна и северна градини.

Южната градина е най-старата и всеобхватна изследователска институция за ботанически науки в Китай. В нея има две държавни ключови лаборатории, най-големия хербариум в Азия и Музей на фосилизираните растения.

Северната градина се характеризира с красив пейзаж от езера, планини и извисяващи се вековни дървета. Любопитно място тук е природният резерват Черешовата долина. Това е най-големият консервационен център за редки дървета от метасеквоя в Северен Китай. Друго интересно място в ботаническата градина е храмът Уофо, който е построен по време на династията Тан и е с история на повече от 1300 години. Тук се помещава бронзова статуя на Буда Шакямуни от династията Юан. В храма всеки посетител може да се наслади на традиционната китайска архитектура и множество красиви божури.

Всяка година в градината се провеждат различни фестивали. В края на месец април най-популярни са лалетата и те могат да бъдат видени в големи количества тук. Специализираните градини включват розова, прасковена, люлякова, както и градини с магнолии и бамбук. Вижте всичко това сега във видеото на КМГ, приятно гледане!