Заразата от шап по добитъка в Кипър засегна и редки местни породи

Разпространението на шап по добитъка на остров Кипър засегна и редки местни породи, съобщава електронното издание на кипърския вестник „Филелефтерос“.

Въпреки опита на властите да приложат строги мерки за ограничаване на разпространението на заразата, вирусът е засечен в две ферми в Ларнака, където се отглеждат животни от вида зебу (вид говедо - бел.ред.) и кипърски дебелоопашати овце.

Случаите създават сериозни проблеми за властите, тъй като процедурата предвижда незабавно умъртвяване на животните в засегнатите ферми. Съществува опция да се направи изключение, ако се касае за животни от официално призната рядка порода или такива, които имат изключителна генетична и културна стойност, посочва БТА. Предстои да бъде взето решение как ще се действа в конкретната ситуация.

Данните за популацията на местната кипърска дебелоопашата овца показват, че тя съставлява едва 0,44 на сто от общия брой на овцете на острова. Общо в Кипър се отглеждат 1185 животни от този вид в 19 ферми. По отношение на говедото зебу данните са аналогични. Според преброяване от 2025 г. популацията им е намаляла с 4,68 на сто до 1243 животни.

Първите случаи на заразени с шап животни в Гърция бяха потвърдени през февруари. В отделни райони беше наложена карантина, забранено беше транспортирането на животни и фуражи, цели стада бяха умъртвени, започна и ваксинационна кампания. В момента заразените ферми на острова са 104, посочва изданието.

Животновъдите на острова протестират срещу масовото умъртвяване на животни от заразени ферми, съобщава в информация по темата агенция КНА. Те настояват за среща с президента Никос Христодулидис.