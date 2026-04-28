Китай постига мащабно размножаване на клонирани якове

Китайски учени обявиха, че са постигнали пробив в клонирането на якове, като 10 клонирани телета са се родили по естествен път в автономната област Сидзан (Тибет) в югозападната част на Китай, съобщи КМГ.

Тези телета, три черни и седем бели, са родени между 25 март и 5 април в база за развъждане и изследване на якове в окръг Дамсунг, Сидзан. Всички те отговарят на очакваните стандарти и набират стабилно тегло.

"Това показва, че технологията е преминала от еднократен успех към стабилно, мащабно приложение", заяви Фан Шънгуо, който ръководи изследователския екип от университета в Джъдзян.

Масовото размножаване дойде след раждането на първия клониран як през юли 2025 г., който расте без здравословни проблеми и сега тежи около 183 кг.

Яковете са ендемични за платото Цинхай-Сидзан и служат за основен източник на прехрана за местните пастирски общности. Животните са неразделна част от екосистемата на платото. За разлика от клонирането на обикновения едър рогат добитък, яковете са развили уникални клетъчни механизми, за да се адаптират към ниското ниво на кислород и силната ултравиолетова радиация на платото.