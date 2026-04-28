ЕП: Европа може да е силна само със силен бюджет

Позицията на Европейския парламент (ЕП) е ясна: Европа може да е силна само със силен бюджет, подчерта днес единият от докладчиците на ЕП за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. Зигфрид Мурешан.

Румънският евродепутат от десноцентристката група на Европейската народна партия откри дебатите по темата тази сутрин по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург. ЕП ще гласува своята позиция по въпроса в 12:00 ч. (13:00 ч. българско време).

Позицията на Европейския парламент е предсказуема и прозрачна. Предлагаме достатъчно средства, които да гарантират нашата сигурност, включително енергийна и в киберпространството, в един променящ се свят, каза Мурешан.

Докладчикът на ЕП подчерта, че страните членки на ЕС не могат да се справят сами със сложните предизвикателства. Нашите врагове твърдят обратното, предупреди той.

Освен сигурността, Мурешан открои като приоритет конкурентоспособността, като постави специален акцент върху общата селскостопанска политика и подпомагането на най-изостаналите региони в ЕС.

Другият докладчик на Европейския парламент - Карла Тавареш, също изтъкна конкурентоспособността на съюза като задължително условие за запазване на неговата стратегическа автономия и устойчивост. ЕС е глобален партньор и трябва да бъде на съответната висота. Ако оставим празно пространство, други ще го запълнят, предупреди тя.

Португалската евродепутатка от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент също постави акцент върху общата селскостопанска политика и кохезията между регионите, наред с проблема с жилищното осигуряване.

Жордан Бардела от дясната група "Патриоти за Европа" обаче разтритикува позицията на ЕП. Бюджетът на ЕС не е просто числа, а визия, и в това отношение той е обезпокоителен, каза френският евродепутат от партия "Национален сбор".

Бардела даде пример, че Франция ще трябва да осигури допълнителни 20 милиарда евро, и попита реторично откъде ще дойдат тези пари. От европейските данъкоплатци, посредством по-високи данъци и акцизи, отговори той.

Европейският комисар за бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин, от своя страна, призова за бързо постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на съюза, "защото е време да сме единни". За целта Европейската комисия (ЕК) е готова да посредничи между Европейския парламент и Съвета на ЕС, обяви той.

От името на ЕК, Серафин изрази надежда да бъде постигнато споразумение още през тази година. Той посочи конфликта в Близкия изток и предизвикания от него скок на цените на енергията и предупреди, че следващите години няма да са по-лесни.

Нуждаем се от сигурност в тези несигурни времена. ЕС се нуждае от повече средства, за да е конкурентоспособен и да играе глобална роля, като не бива да забравяме и необходимостта от преодоляване на разликите в икономическото развитие между отделните региони, каза в заключение еврокомисарят.