Турция ще потушава горските пожари с още 15 летателни апарата и 3000 служители

Турция увеличи капацитета си за борба с горските пожари с още 15 летателни апарата, сред които самолети, хеликоптери и дронове, както и с още 3000 служители, които ще участват в борбата с огъня през летните месеци. Това съобщи министърът на земеделието и горите на Турция Ибрахим Юмаклъ в профила си във Фейсбук, след като, заедно с турския вътрешен министър Мустафа Чифтчи, участва в координационна среща, на която бяха обсъдени мерките за борба с горските пожари и подготовката за летния сезон.

„С увеличаването на силата ни по въздух с 15 летателни апарата увеличихме капацитета ни за хвърляне на вода достигна 462 тона. Обединяваме технологиите и човешкия опит и взимаме всички необходими мерки за (опазването – бел.ред.) на горските площи“, заяви Ибрахим Юмаклъ.

През месец март 2026 г. бяха оповестени данни, според които през 2025 г. в Турция са изгорели над 81 000 хектара гори, а пожарите в страната са били едни от най-опустошителните за последното десетилетие. През изминалата година в Турция са възникнали общо 3244 горски пожара, които са изгорили площ от 81 473 хектара. Въпреки че общият им брой намалява, данните показват рязко увеличение в изгорялата площ.

През тази година Турция ще използва за гасенето на горските пожари 28 самолета, 119 хеликоптера, 14 дрона, 1953 пожарникарски камиона, 2766 пожарни коли за първична обработка на горящите терени, 878 тежки машини.

Служителите, които ще участват в гасенето на горски пожари са увеличени от 25 на 28 хиляди, а доброволците в Турция са 138 хил. души.