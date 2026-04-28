Осъдиха виетнамец, пребиваващ в САЩ, на 11 години затвор по обвинение в тероризъм

Народният съд в провинция Даклак осъди на 11 години затвор мъж от Хошимин по обвинение в тероризъм, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА). Осъденият е 68-годишният Нгуен Дин Тханг, който към момента пребивава в САЩ.

Според обвинителния акт Тханг е бил председател и главен изпълнителен директор на неправителствената организация "Боут пийпъл SOS" (Boat People SOS, BPSOS), базирана в САЩ с офис в Тайланд. Той е посочен и като лице, ръководило създаването, управлението и дейността на организацията "Виетнамското планинско малцинство се бори за справедливост" (MSFJ) в Тайланд, информира БТА.

Министерството на обществената сигурност на Виетнам определя организацията "Боут пийпъл SOS" като свързана с терористична дейност, а организацията "Планинското малцинство във Виетнам се бори за справедливост" като терористична.

Чрез тези структури Тханг е ръководил, подбуждал, набирал и подпомагал ръководителя на "Планинското малцинство във Виетнам се бори за справедливост" И Куин Бдап в организирането на терористични действия и убийства, извършени от лица на територията на Виетнам на 11 юни 2023 г. в две общини в провинция Даклак. Според обвинението тези действия са довели до особено тежки последици и са били насочени към всяване на страх сред населението, както и към подкопаване на обществения ред и сигурност в страната.