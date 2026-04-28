Увеличиха присъдата на бившата първа дама на Южна Корея, ще лежи 4 години за корупция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Апелативен съд днес увеличи присъдата Ким Кьон-хи - съпруга на бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол, от 20 месеца на четири години лишаване от свобода по обвинения в корупция, предаде Йонхап.

Върховният съд в Сеул призна първата дама за виновна по обвинения в участие в схема за манипулиране на цените на акции и в приемане на луксозни подаръци от Църквата на обединението.

Специалният прокурор Мин Джун-ги поиска 15 години затвор за съпругата на бившия президент, съобщава БТА.

В обвинителния акт се посочва, че Ким е получила подкупи в размер на 377,25 милиона вона (223,000 евро) от политици и бизнесмени, а също и от ръководителката на Църквата на обединението. Сред подаръците имало луксозни чанти на "Шанел" и "Диор", скъпи картини, ръчен часовник и луксозни бижута.

Разследването срещу Ким се проведе във връзка с кратковременното военно положение, което съпругът ѝ въведе през декември 2024 г. По-рано тази година Юн бе осъден на доживотен затвор по обвинение в "ръководене на бунт".