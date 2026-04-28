Украйна заплаши Израел със санкции заради руски кораб с "крадено" зърно от Крим, акостирал в Хайфа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че покупката на зърно от израелска страна от украински територии, окупирани от Русия, нарушава израелското законодателство, като това изостря напрежението между Киев и Йерусалим заради пристигането на руски кораб със зърно в пристанището Хайфа.

Той подчерта, че покупката на „откраднато" от Русия зърно от окупирана Украйна „не може да бъде легитимен бизнес". Зеленски също така заяви, че Украйна подготвя пакет от санкции срещу лицата, които пряко транспортират и печелят от това, което Киев определя като „откраднато" украинско зърно, пише ynetnews.

Спорът възникна, след като руски кораб със зърно акостира на пристанището Хайфа, като Украйна твърди, че пшеницата на борда е била открадната от окупирани украински територии. Случаят доведе до публичен обмен на реплики между израелския външен министър Гидеон Саар и украинския външен министър Андрей Сибига, след като Киев предупреди Израел да не приема товара и извика израелския посланик за официален протест.

Сибига остро разкритикува действията на Израел. Той заяви, че търговията на Русия със зърно, което Украйна определя като откраднато, не бива да вреди на отношенията между Йерусалим и Киев. Той добави, че Украйна вече е повдигала въпроса пред Израел и трудно разбира липсата на адекватен отговор. Саар отхвърли критиките и възрази срещу решението на Украйна да изнесе въпроса публично.

„Дипломатическите отношения, особено между приятелски държави, не се водят в Twitter или в медиите", каза Саар. Той добави, че „твърденията не са доказателства". Според него Украйна не е предоставила убедителни доказателства за твърденията си и не е подала официално искане за правна помощ, преди да направи случая публичен. Той увери, че Израел ще разгледа случая, като подчерта, че страната се ръководи от върховенството на закона и независимите ѝ институции ще действат съобразно него.

Според данни за проследяване, цитирани от украинския проект Myrotvorets, руският товарен кораб „Абинск" е пристигнал на пристанище Хайфа на 12 април с 43 765 тона пшеница. Украйна твърди, че тя е от окупирани от Русия територии.

Украинската изследователка Екатерина Ярско посочи, че корабът е отплавал от Керч в окупирания от Русия Крим на 17 март, изчаквал е извън пристанището от 23 март и е получил разрешение за разтоварване в Хайфа на 12 април.

Случаят идва на фона на продължаващите обвинения на Украйна, че Русия системно изземва земеделски ресурси от окупираните райони от началото на инвазията и ги продава на международните пазари чрез трети държави.

Според оценки на украинското разузнаване, Русия е изнесла над 2 милиона тона зърно от временно окупираните територии през 2025 г., на стойност около 400 милиона долара. Купувачи са били държави в Африка, Близкия изток и Азия.

Украйна твърди, че Русия продължава да транспортира големи количества зърно от окупираните украински земи. Като примери се посочват доставка на 27 500 тона пшеница до Латакия, Сирия, на 13 март, както и друг кораб – ZAID, превозващ 35 000 тона пшеница, който в момента се насочва към Турция, след като Египет е отказал да приеме товара.

Според Украйна Иран е един от основните купувачи на зърно от окупираните територии. Киев твърди, че Москва и Техеран са изградили търговски маршрут през Каспийско море, при който Иран доставя оръжие за руските военни усилия в замяна на зърно.

Първият сигнал за зърно, което Украйна смята за откраднато и достигнало до Израел, е от септември 2024 г., в случай, свързан с бизнесмен от Крим с връзки в Израел. След дипломатически стъпки от страна на Украйна, Йерусалим е прекратил покупките, според доклада.

Украйна заявява, че последният случай е първият, при който украинска пшеница предполагаемо е пристигнала директно и открито от Крим в Израел.