За пръв път от два месеца танкер, пълен с втечнен природен газ премина през Ормузкия проток

Изцяло натоварен с втечнен природен газ танкер е преминал през Ормузкия проток днес, като това е първият подобен случай на преминаване на изцяло пълен с газ плавателен съд от началото на март, когато проливът беше практически затворен поради конфликта в Близкия изток, предаде Франс прес, като цитира данни на компанията Kpler, специализирана в проследяването на трафика по море на стоки и суровини.

Според данните на компанията танкерът "Mubaraz", контролиран от националната петролна компания на ОАЕ, е напуснал Персийския залив през април с 132 890 куб. м втечнен природен газ на борда му, като е преминал през протока, през който в мирно време преминават около 20% от световната търговия, съобщава БТА.

Корабът е натоварил стоката си на остров Дас в ОАЕ на 2 март и е изключил транспондера си в края на март за един месец, преди да започне отново да излъчва край бреговете на Индия.