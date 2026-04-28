ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две партии в Румъния ще внесоха вота на недоверие ...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22748347 www.24chasa.bg

89-годишен нахлу в социалната служба в Атина и простреля човек, после са качи в такси и отиде да рани още четирима

89-годишен нахлу в социалната служба в Атина и простреля човек, после са качи в такси и отиде да рани още четирима

Възрастен мъж, на 89 години, рани петима души в Атина, съобщава гръцката телевизия "Скай", цитирана от БТА. 

Първоначално мъжът нахлул в офис на Службата за социално осигуряване (ЕФКА) в квартал Керамикос, въоръжен с пушка и открил огън. При нападението бил ранен един служител, който е бил прострелян в крака. Той е откаран в болница и състоянието му е добро. 

След стрелбата нападателят се качил в такси и се е отправил към друга част на гръцката столица, където е прострелял още четирима души в приземния етаж на сградата на Първоинтанционния съд. Все още няма подробности как точно се е случило второто нападение. Простреляните са получили леки наранявания и са добре. 

Нападателят е хвърлил използваната от него пушка и е избягал. Полицията провежда акция по издирването му. 

Според първоначалната информация стрелецът е бил висок и слаб. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)